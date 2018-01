Precaució per accedir a les pistes

Precaució per accedir a les pistes

«Les llevaneu fan tot el possible per tenir la carretera neta, però recordem sempre que és prudent portar les cadenes a sobre», va informar diumenge el Twitter oficial de l'estació d'esquí del Port del Comte. A les pistes del Solsonès el gruix va augmentar fins a 120 centímetres en poques hores. A més, la forta nevada de llevant ha arribat a acumular gruixos de fins a 140 cm en altres estacions del Pirineu Català, com ara Port Ainé. A Espot, han arribat als 125 cm, i a La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000, al voltant dels 100 centímetres de neu.