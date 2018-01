Mor un motorista a Bassella en xocar contra una tanca a la C-14

Un motorista va perdre la vida ahir en topar contra una tanca mentre circulava per la carretera C-14 al seu pas per Bassella. La víctima, que tenia 64 i era d'Andorra, va sortir de la via per causes que es desconeixen, va acabar impactant contra la tanca i es va fer ferides de gravetat, segons els Bombers. L'accident va passar pocs minuts després de les 12 del migdia en el punt quilomètric 128,1 en sentit Ponts, i va mobilitzar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques.

El motorista, J.C.R., va ser traslladat en estat greu amb l'helicòpter fins a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va morir com a conseqüència de les ferides. L'accident va provocar problemes de circulació,ja que els Mossos van haver de tallar durant almenys una hora el tram de l'accident fins que es va restablir la normalitat.

És el primer accident mortal de l'any a l'Alt Urgell, una comarca que el 2017 va veure incrementada la sinistralitat amb quatre víctimes mortals, una més que l'any anterior. De fet, el nombre de morts a les carreteres de l'àmbit de Regió7 va augmentar un 21% l'any passat amb un total de 23 persones mortes, quatre més que l'any anterior. El 2017 va ser un any fatídic per als motoristes, ja que set dels 23 morts de les comarques centrals van ser per un accident amb moto, quatre més que el 2016.

A l'Alt Urgell, i a la mateixa carretera, un altre motorista va morir el 8 d'octubre. El motorista, de 40 anys, va morir en un accident múltiple a la carretera a l'altura de Peramola i l'acompanyant va resultar ferida menys greu. L'accident es va produir quan un cotxe va iniciar l'avançament de la motocicleta en el moment en què s'apropava un altre turisme en sentit contrari. Per aquest motiu, va retornar al carril, tot colpejant la motocicleta per la part posterior. Com a conseqüència d'aquest impacte, la motocicleta va perdre el control i va topar frontalment amb un altre vehicle que circulava en sentit contrari.

Els agents de Trànsit desplaçats al lloc, davant les evidències de l'accident i la declaració de testimonis, van detenir el conductor del vehicle com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.