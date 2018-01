La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d'Urgell celebra la seva festa repartint 7.000 racions d'escudella

La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d'Urgell ha repartit aquest dimecres al migdia unes 7.000 racions d'escudella entre els veïns i veïnes que des de mig matí feien cua al passeig Joan Brudieu de la capital alturgellenca per poder tastar i endur-se a casa aquest plat típic d'hivern. Per elaborar-lo, s'han fet servir més de mil quilos d'aliments, entre verdures, carn de porc i de vedella. La diada s'ha iniciat a les 12 del migdia amb una missa solemne a la catedral de Santa Maria d'Urgell, on s'ha oficiat la tradicional benedicció i repartiment del ´Panet de Sant Antoni´.

La bona climatologia, gairebé primaveral, ha marcat enguany la festivitat. Després de la missa solemne, s'han beneït els animals davant la catedral i, tot seguit, ha tingut lloc la lluïda passejada pels carrers del centre històric de la ciutat fins arribar al passeig Joan Brudieu. Allà s'han fet els tradicionals ´Tres Tombs´, encapçalats pels tres 'banderers': Joan Alrich Castell, el nou banderer el qual duia el pendó de la Confraria de Sant Antoni Abat, acompanyat a banda i banda pel banderer proposat i el banderer sortint, Ramon Dolcet Duran i Jordi Fanés Solans, respectivament. Els actes han estat presidits per l´alcalde de la Seu d´Urgell, Albert Batalla, entre d´altres representants institucionals i els membres de la confraria.