L'alcalde de Puigcerdà: «Cal venir al Pirineu amb cadenes»

L´alcalde de Puigcerdà no descarta obligar a dur cadenes per anar al Pirineu.

L´alcalde de Puigcerdà no descarta obligar a dur cadenes per anar al Pirineu. Arxiu

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha fet una crida als visitants de la Cerdanya a equipar els vehicles amb cadenes o rodes de neu per tal d'evitar els col·lapses de trànsit com el que es va viure aquest diumenge al vespre. Piñeira ha remarcat que "estem cansats de dir-ho i ho repetim per les xarxes socials, cal que es vingui preparat al Pirineu a l'hivern".

L'alcalde ha coincidit amb molts comentaris a les xarxes que caldrà més endavant encarar el debat sobre l'obligatorietat de portar cadenes amb un règim sancionador per qui no en porti. tal com es fa a Andorra.

A Puigcerdà una cinquantena d'operaris treballen per mantenir oberts els carrers en la mesura del possible. Son de la brigada municipal, Carreteres de l'Estat i set empreses contractades per l'Ajuntament ceretà.