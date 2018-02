Turisme de Lleida reforça l'aposta per les rutes de la fugida jueva pel Pirineu

La Diputació de Lleida ha estat acceptada com a membre de l'Associació Europea per a la preservació i la valorització de la cultura i del Patrimoni Jueu (AEPJ), segons ha informat el seu Patronat de Turisme. La presentació de la candidatura es va fer durant l'assemblea general de l'associació, celebrada la setmana passada al Palau Moja de Barcelona. En aquest sentit, el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, hi va presentar el projecte «Perseguits i salvats» i va explicar la motivació per la qual la Diputació ha promogut des de l'any 2013 aquest projecte, que tracta sobre les rutes de fugida que van seguir milers de jueus durant la Segona Guerra Mundial a través dels Pirineus. Alegre va explicar l'anàlisi científica que aporten sobre aquests fets diversos treballs de recerca i la posterior se-nyalització de diferents rutes d'evasió dels jueus que fugien de l'Holocaust nazi pel Pirineu que ha fet la Diputació de Lleida com a recurs turístic de memòria històrica. També va posar en relleu la promoció d'intercanvis i contactes amb organitzacions internacionals que persegueixen els mateixos objectius.

Juli Alegre també va explicar que la Diputació de Lleida ha volgut formar part de l'Associació Europea per a la preservació i la valorització de la cultura i del Patrimoni Jueu per preservar el llegat jueu a Catalunya.