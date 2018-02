Cerdanya i Alt Urgell observen el temporal sota una enfarinada

Després d'un dimarts observant el temporal de neu des d'una jornada de sol i temperatures per sobre de zero graus, la Cerdanya i l'Alt Urgell s'han llevat aquest matí de dimecres amb una enfarinada que no ha deixat més d'un centímetre a poblacions com Puigcerdà, Bellver o la Seu.

El temporal, que continua actiu al Pirineu, no ha provocat problemes de mobilitat i la carretera N-260 és neta, per bé que cal circular amb precaució. El fet que la major part dels veïns ja porten els vehicles equipats amb rodes de contacte des del novembre facilita el trànsit fluid. El trajecte entre Puigcerdà i la Seu es fa amb normalitat gràcies també a la feina de les màquines llevaneu, que treuen la capa fina de neu.

Al Pirineu central la jornada es viu amb una certa sensació que la suspensió del transport escolar es podia haver estalviat. Nens i joves s'han quedat a casa per la impossibilitat d'agafar les diverses línies de transport cap a Puigcerdà i la Seu. A l'institut Pere Borrell de Puigcerdà l'assistència d'alumnes s'ha reduït radicalment amb, pràcticament, tan sols joves de la vila.