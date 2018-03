Renfe afegeix un tren especial cap a Barcelona per la festa dels 75 anys de la Molina

El servei de Rodalies Renfe ha decidit que amb motiu de la festa de celebració dels 75 anys de la Molina posarà aquest dissabte en circulació un tren especial per tornar a Barcelona. Així, els responsables de la companyia ferroviària han anunciat que «amb motiu de la celebració del 75è aniversari de les pistes d'esquí de la Molina, i a petició de FGC, Rodalies de Catalunya reforça els serveis de la línia R3 amb un tren especial aquest dissabte 3 de març per tal de facilitar la tornada dels assistents a la celebració de l'Estima Fest i del concert d'Els Amics de les Arts». La posada en marxa d'aquest servei és possible per l'acord que Fer-rocarrils de la Generalitat manté amb Rodalies de Catalunya, que s'emmarca en l'interès comú de foment de l'accés a la natura i l'activitat de muntanya. Així, el nou servei de tren s'ofereix aquest dissabte dia 3 de març, jornada de màxima celebració de l'esdeveniment, tot responent a la demanda de clients per l'acte. Aquest tren s'afegeix al servei habitual que permet anar i tornar a la Molina possibilitant la tornada un cop finalitzada la cloenda dels actes de l'Estima Fest. El tren especial sortirà de la Molina quan faltin deu minuts per a les nou del vespre i arribarà a plaça Catalunya a un quart i mig de dotze.