Cerdanya i Alt Urgell ensenyen els joves a reconèixer el menjar local

La Cerdanya i l'Alt Urgell volen involucrar també les noves generacions en la promoció futura dels productes agroalimentaris del ter-ritori, i per aconseguir-ho han optat per formar els més joves en el reconeixement del menjar de qualitat i proximitat. Tant és així que alumnes de les dues comarques han pres part en un programa d'identificació i valoració dels productes agroalimentaris locals com ara la carn, els embotits i els formatges. D'aquesta manera, els mateixos veïns del Pirineu en seran d'ara endavant uns dels seus més fidels ambaixadors.

L'Associació Leader de Ponent, amb el suport dels diferents Grups Leader de Catalunya, ha impulsat el projecte de cooperació Gustum, el qual té com a objectiu impulsar el producte agroalimentari produït al territori. El Consorci Leader Alt Urgell-Cerdanya ha programat la presència de la Cúpula Gustum a les dues comarques per tal que els alumnes del territori puguin aprendre més sobre productes locals, segons han explicat els responsables del programa. La cúpula és un inflable de 6x4 metres, on es fan projeccions immersives en format 360º dinamitzades per un monitor que guia els alumnes en una explicació que els permet conèixer els productes agroalimentaris de l'àmbit rural i la seva relació amb el paisatge, l'economia i la cultura, i el millor espai on fer-la arribar és dins els centres educatius. A la Cerdanya, s'ha ubicat a l'escola Alfons I de Puigcerdà, i ha permès analitzar amb els alumnes els sectors de la carn, els productes lactis, els embotits, la fruita i la verdura d'una forma molt dinàmica i entenedora. Els centres educatius participants en aquesta primera vegada a la Cerdanya han estat les escoles Al-fons I, Llums del Nord i Vedruna, amb un total de 186 alumnes de cinquè i sisè de primària, distribuïts en grups d'uns trenta alumnes en 5 sessions. A l'Alt Urgell, s'ha ubicat dins el pavelló esportiu Francesc Betriu d'Oliana, i s'han treballat les mateixes càpsules informatives que a la Cerdanya, més la dels crustacis. L'acció també té el suport del Consell Comarcal de la Cerdanya i del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, els quals han gestionat el transport dels alumnes i l'organització de l'activitat amb els centres educatius. El finançament és a càrrec del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament (FEADER).