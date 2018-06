L'escola JP Cerdà fa una crida per salvar-la perquè el 155 l'ha deixat sense subvenció

L'escola Jordi Pere Cerdà de Sallagosa, l'hereva de la Bressola que fins al 2012 hi va haver a Càldegues, està en perill de tancament. La impossibilitat de rebre l'ajuda anual de 35.000 euros de la Generalitat a causa de la falta de Govern i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució d'Espanya ha deixat el centre en una situació límit. L'escola necessita aquests diners per fer quadrar el pressupost i poder iniciar el pròxim curs. I per suplir la subvenció ha anunciat l'obertura, dilluns 4 de juny, d'una campanya que amb el lema «Salvem la Jordi» pretén recaptar els fons necessaris. Les aportacions es poden fer a través del portal www.salvemlajordi.cat.

L'escola rebia des de fa cinc anys els 35.000 euros de la Generalitat. Però aquest curs l'ajuda, que havia d'arribar entre els mesos de febrer i març, no ha arribat. Des de l'associació de pares han explicat que des de la Generalitat els han argumentat que, amb la intervenció per part de Madrid, l'aprovació de la subvenció havia de passar pel vistiplau espanyol, fet no tan sols descartable ara sinó que, a més, hauria posat en perill les ajudes futures. Per això, pares i direcció del centre s'han unit amb la intenció d'aconseguir el suport econòmic de privats, entitats i institucions que donen suport al foment de la llengua i la cultura nacional a la Catalunya Nord. Des del mateix centre s'han definit com una «escola catalana, transfronterera i plurilingüe», i la situació econòmica actual, com a «extremament precària» a un pas del tancament.

La campanya proposa recaptar els 35.000 euros que permetrien mantenir l'activitat docent fins al mes de desembre. Amb tot, la comunitat educativa de l'escola Jordi Pere Cerdà manté l'esperança que les ajudes es reprenguin en el pròxim pressupost per garantir el futur de l'escola.

El finançament de l'escola de Sallagosa l'assumeix en el 40% els pares dels alumnes. El 60% restant es cobreix amb l'ajuda de la Generalitat i dues ajudes regionals i departamentals de l'Estat francès. Amb la falta de la subvenció del costat sud de la frontera estatal, el centre no pot mantenir l'equilibri més enllà del 20 de juny, amb la qual cosa no podria obrir el pròxim curs. L'escola la formen avui 47 alumnes dels dos als onze anys dels dos costats de la frontera estatal i quatre professors.