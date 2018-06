Treballadors exfumadors de l'Hospital de Cerdanya animen a deixar el tabac

L'Hospital de Cerdanya ha iniciat una campanya per ajudar els fumadors de la vall a deixar aquesta addicció. En el marc de la Setmana sense Fum, la direcció del centre ha iniciat un programa de sensibilització que ha posat l'accent en els treballadors del centre hospitalari que són exfumadors.

Una sèrie de vídeos que s'han compartit a través de les xarxes socials exposa l'experiència personal de personal mèdic i administratiu en la lluita contra el tabaquisme. El personal de l'hospital anima els pacients que encara fumen a deixar de fumar i els recorda que no tan sols és possible sinó que els suposarà tot de beneficis per a la salut i la seva qualitat de vida. La campanya també ha inclòs la implantació dels protocols d'intervenció sobre tabaquisme en pacients hospitalitzats per part del personal d'infermeria del mateix centre, el qual ha cursat una formació a la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum.

Com és costum al centre mèdic transfronterer, la campanya s'ha fet en català i francès per arribar a tota la població.