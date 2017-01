El Concert de Reis del Rotary Club de Manresa-Bages fa vibrar el Kursaal

Prop de 500 persones van gaudir de la quinzena edició del Concert de Reis del Rotary Club de Manresa-Bages, que es va celebrar aquest diumenge al Teatre Kursaal en benefici del projecte #invulnerablesodontòlegs. Va ser un festival de valsos, polques, danses, nadales i cançons tradicionals catalanes que va anar a càrrec de l´Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Josep Farré i amb la participació del tenor Josep Fadó. Com en les darreres edicions, també hi van prendre part els cors infantil i juvenil de l´Orfeó Manresà, dirigits per Lluís Arguijo.

Un any més, els beneficis obtinguts amb el concert es destinen al projecte guardonat amb el premi Simeó Selga, que en aquesta ocasió és #invulnerablesodontòlegs. L´entrega del premi, dotat amb 6.000 euros, va tenir lloc en el decurs de l´acte. Va recollir-lo Sor Lucía Caram, en representació d´#Invulnerables, de mans de David Augé, president del Rotary Club Manresa-Bages.

El repertori del concert va incloure peces de Johan Strauss, Giacomo Puccini, Amadeu Vives i Josep Ribas, entre d´altres, que van emocionar i fer vibrar els assistents. L´acte es va cloure amb El Cant de la Senyera, amb el públic dempeus.

L´organització del concert és a càrrec del Rotary Club Manresa-Bages amb la col·laboració de l´Ajuntament de Manresa i d´un centenar d´empreses de la comarca del Bages.



Projecte #invulnerablesodontòlegs

El projecte #invulnerablesodontòlegs és el guanyador de la 15a edició del Premi Simeó Selga que convoca el Rotary Club de Manresa-Bages. En poc temps ja atén 50 famílies i 120 nens i nenes sense recursos. El treball en xarxa amb les institucions públiques i sanitàries implantades a la comarca fa possible que, a banda de l´atenció bucal bàsica, es formi i sensibilitzi les famílies per aconseguir una bona higiene dental i uns hàbits saludables.

Un dels reptes importants que afrontarà aquest projecte serà l´atenció a infants amb problemes greus a la boca, i que necessiten intervencions complexes en centres especialitzats de Barcelona. Actualment, a Manresa, formen part d´aquesta iniciativa els següents centres: Clínica Dental Sílvia Suñol, Clínica Dental Rosa Evangelio, Sitges Clínica Dental i Dental Manresa. A partir d´aquest mes s´incorpora Clínica Dentral SiDent. La selecció de les famílies beneficiàries del servei d´odontologia va a càrrec dels serveis socials o bé d´entitats del tercer sector.

El projecte #invulnerablesodontòlegs, que ha començat a Manresa, s´estendrà a moltes altres ciutats de Catalunya, la primera de les quals serà Tortosa.