Més de 50 artistes es comprometen amb els refugiats

Amb la direcció artística de la Fura dels Baus, la campanya 'Casa Nostra Casa Vostra' fa setmanes que treballa per completar el Gran Concert per a les persones Refugiades, un espectacle que en forma de relat sobre el periple que passen les persones refugiades, reunirà més de 50 artistes i oferirà 2 hores de música al Palau Sant Jordi el proper 11 de febrer. Txarango , Joan Dausà, Marina Rossell, Cheb Balowsky, Lax'n'Busto, Anna Roig o Andrea Motis són alguns dels noms que s'han donat a conèixer aquest dimecres i que se sumen als ja coneguts, Antonio Orozco, Manolo García, Lluís Llach, Sílvia Bel, Macaco o Sílvia Pérez Cruz. Un mes abans de la cita, l'organització ja ha venut un terç de l'aforament.

Els impulsors de la campanya d'ajuda als refugiats 'Casa Nostra, casa Vostra' volen omplir el Palau Sant Jordi el proper 11 de febrer en el Gran Concert per a les Persones Refugiades. De moment, a un mes de la cita, ja n'han venut més de 5.000 entrades, més d'un terç de l'aforament disponible, i confien que la publicació del cartell, aquest dimecres, acceleri la venda de tiquets.

Joan Dausà, Txarango, Cheb Balowsky, Lax'n'Busto, Andrea Motis, Anna Roig, Marina Rossell, Sopa de Cabra, Los chichos, Roger Mas, Amara o Paco Ibáñez són alguns dels noms que aquest dimecres, els organitzadors han donat a conèixer aquest dimecres i que completa els noms ja coneguts com Lluís Lach, Antonio Orozco o Manolo García. A més, colles castelleres, En total, més de 50 artistes pujaran a l'escenari per realitzar un espectacle de dues hores de durada que pretén recrear la vida ''aturada'' d'un refugiat.

Així ho ha explicat Ruben Wagensberg, un dels impulsors de la campanya 'Casa Nostra, casa vostra', que no descarta incorporacions ''sorprenents'' al cartell les properes setmanes. Ha destacat que el concert no serà un seguit d'actuacions musicals sinó que tindrà un ''relat'' a través d eles lletres de les cançons. Wagensberg ha especificat que s'intentarà explicar la història d'una persona que ha de fugir ''de manera forçada'' i ha de fer un trajecte dur. Per això, divideix el concert en tres blocs, les causes, el trajecte i la vida aturada, que assegura que pateixen aquestes persones, fins i tot quan porten anys establerts a una ciutat com pot ser Barcelona.

L'espectacle té la Fura dels Baus a la direcció artística, i tla i com ha explicat Carlus Padrissa, es crearà un decorat amb ''escenografies moleculars'' amb 36 globus que funcionaran com petits nuclis que es mouran per la coral Càrmina i l'orquestra Simfònica de l'ESMUC. D'aquesta manera, assegura Padrissa, es representarà la terra d'acollida que vol ser Catalunya.

Joan Dausà, que porta setmanes fent concerts per promocionar la iniciativa amb la cançó 'Com plora el mar' ha destacat que s'ha de viure el concert com un fet ''positiu per generar una onada de canviar les coses'' i per això destaca el paper dels músics que a través de cançons poden defensar causes justes. Macaco, també implicat en l'espectacle'', ha criticat la ''hipocresia de l'esfera política'' en aquesta qüestió i assegura que un concert d'aquests característiques servirà per fer ''altaveu i remoure el debat''.

La campanya 'Casa nostra, casa vostra' ha comptat també amb el suport dels organitzadors del Canet Rock i del Primavera Sound, que han ofert múscul i experiència perquè la cita sigui tot un èxit. Wagensberg reconeix que l'objectiu és omplir el Sant Jordi ''símbol de moltíssimes lluites'' per visibilitzar el ''volem acollir''.

Balanç positiu de la campanya

Des que es va posar en marxa la campanya, el desembre passat, ja s'han recollit més de 30.000 signatures del manifest que es pot trobar a www.casanostracasavostra.org i es prepara una recollida massiva pel proper 5 de febrer. A més, s'han realitzat més de 300 actes entre xerrades, concerts i activitats per explicar la iniciativa. A banda del concert, l'1 de febrer, TV3 estrena una minisèrie de 10 episodis que relata la vida aturada dels refugiats a un camp i el 18 de febrer es prepara una mobilització ciutadana a la capital catalana. La manifestació començarà a plaça Universitat i acabarà al Mar Mediterrani on han mort més de 5.000 persones el darrer any.