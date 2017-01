Vint-i-cinc mags aprenen que per fer màgia no n´hi ha prou amb els trucs

El mag Xavier Tapias va anar a Algèria a actuar. Un dels números que portava consistia a fer sortir un porquet volador. Quan li ho va comentar a un promotor de l'acte es va posar les mans al cap: «un porc en un país musulmà!». El va poder convertir en un colom i no va passar res, però va ser una experiència que no oblidarà.

Tapias i May Closa organitzen la trobada internacional de mags, que ha aplegat aquests dies 23 especialistes arribats d'arreu del món a la masia del Pont de Cabrianes; i la Nit dels genis, espectacle que va tenir lloc ahir a la nit al teatre Kursaal. Prèviament, a la tarda, va tenir lloc en una sala del teatre manresà una classe magistral a la qual van assistir 25 mags de la Catalunya Central, que van poder escoltar experiències creatives i professionals com la de Tapias. El madrileny Gonzalo Albiñana va posar l'accent en la capacitat de saber jugar creant i crear jugant, i ho va demostrar convertint una cinta de pintor en un bastó, una cantimplora, una medalla... Adrian Soler, veneçolà, va destacar el treball en equip, creure en la creativitat de cadascú i l'originalitat. Va afirmar que «el principal defecte dels mags és el seu ego», i que el més important, al cap i a la fi, és que l'artista pugui arribar a oferir la millor versió d'ell mateix sense comparar-se amb els altres. Rafael Scholten, d'Holanda, va demostrar la seva habilitat movent les cartes com si fos una coreografia, i i el gallec Cayetano Lledó va explicar que havia trobat la seva identitat en la màgia còmica.

Tant Lledó com Tapias van remarcar que la màgia és una de les disciplines que beuen més de totes les arts, i de la ciència. Tapias va insistir, com havia fet Soler, en la importància de treballar en equip i va reclamar que el món de la màgia faci un salt evolutiu endavant. Sobre això, va admetre que els nous mags que pugen ho han començat a aconseguir. Per experiència, va recomanar fer números que s'entenguin arreu.