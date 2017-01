Revenda no, argúcies sí 47 % d´entrades per Internet

Explicava Basomba que al Kursaal no hi ha «problemes de revenda» tot i tenir controlada una empresa que, de manera legal, ofereix concerts d'artistes com Rosana o Orozco i que, un cop la persona vol comprar l'entrada, l'empresa l'adquireix al Kursaal. «És evident que el seguidor, que no sap que la pot comprar directament al teatre perquè sol ser de fora, la paga amb sobrecost». Detectat, l'avisen per a la propera.



La web del Kursaal va registrar 187.814 visites i les entrades venudes per Internet ja són quasi el 50 %. El 2011, el 30 %.