Es podrà veure de nou el refugi de sota el Casino

Enguany es podrà visitar de nou el refugi que hi ha sota les escales d'accés al Teatre Municipal (Casino). Aquesta és una proposta que l'any passat va tenir molt ressò. El refugi és la part final de les rutes guiades per historiadors de l'itinerari que van seguir els soldats franquistes quan van entrar a Berga el 2 de febrer del 1939. Aquestes visites es faran els dies 11 i 19 de febrer a 2/4 de 5 de la tarda. Aquest refugi, un dels que hi havia a Berga, es va posar al descobert el març del 2003 en fer-se unes obres a les escales del teatre berguedà. Es va obrir al públic per primer cop el 2016. Va caldre treure'n 3 tones de terra de l'interior.