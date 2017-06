Una sala oberta fa quatre anys i que agafa embranzida

? Fa 25 anys que la Nova Vella Sala, situada al Barri Antic de Manresa, és l'estudi de l'interiorista Josep Maria Roma. Anteriorment, ja havia fet servir la planta baixa per oferir exposicions, però no va ser fins fa quatre anys que va tornar a recuperar l'espai per donar cabuda a les inquietuds artístiques dels autors, tant manresans com de fora de la ciutat. Des de la tardor fins ara la primavera, la sala ha acollit sis exposicions, i és la temporada que n'ha fet més. La darrera que va oferir va ser «Perfeccions», del pintor manresà Jordi S. Checa.