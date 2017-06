Una proposta de creació col·lectiva entre l'art i la ciència obrirà Fira Tàrrega 2017

La participació com a actiu principal de les arts de carrer contemporànies serà l'eix vertebrador de la programació de FiraTàr-rega 2017, que se celebrarà del 7 al 10 de setembre i inclourà 54 projectes de 8 països diferents amb 21 estrenes. L'espectacle urGENTestimar, que l'artista de Prats de Lluçanès Ada Vilaró i el científic Josep Perelló han concebut especialment per inaugurar FiraTàrrega, tindrà una durada de 40 hores i implicarà persones, associacions i espectadors en una recerca artística i científica sobre l'amor, la convivència, el respecte i l'acceptació de l'altre. Vilaró va participar en la Mediterrània del 2015 amb una perfomance que interpel·lava el públic amb el seu silenci a la Plana de l'Om.

Aquesta nova edició de la fira de teatre de Tàrrega ofereix un cartell ric en formats, gèneres i estils, per a tota mena de públics i edats, en la qual hi haurà un 55 % de companyies catalanes, un 27 % de la resta d'Espanya i un 18 % d'internacionals. FiraTàrrega ha participat en la producció de 14 espectacles a través del programa de Suport a la Creació i també en la de l'espectacle inaugural.

El programa d'aquesta edició s'estructura en cinc seccions: participa, reclama, actua, celebra i juga, a més de 10 itineraris artístics per facilitar al públic la navegació per la fira. La memòria històrica, la dona, els límits, el territori i la inclusió són altres dels temes clau sobre els quals versa la programació d'aquesta edició. Dins de la secció Reclama, Carla Rovira estrenarà el seu espectacle Màtria, que revisa la història de la Guerra Civil i de la República a través de la dona, i la catalanolibanesa Patricia Habchy Company presentarà The meeting point. Dins d'aquesta secció, el director artístic de la fira, Jordi Duran, també va destacar Deu de cada deu, de Valeria Píriz, un espectacle nascut a partir de 12 feminicidis ocorreguts a l'Uruguai a principi del 2015.

En la secció Actua es podrà veure Ferides, un projecte col·lectiu entre artistes catalans i portuguesos, i l'espectacle Farinera (et guanyaràs el pa amb la suor del teu front), en el qual Andrea Paz tracta la precarietat com a forma de govern en un muntatge que exigirà la participació del públic.

A Celebra destaca l'obra francesa Silence!, de Les commandos percu, i Dinamita la Sarsuela, de Le Croupier, dirigida per l'artesenca Mont Plans, mentre que en la secció Juga s'ofereix el vessant més lúdic del festival amb espectacles com Arxipèlags, jardins efímers, de Calamar Teatre, o el taller de Lindy Hop que tancarà el certamen, a càrrec de Som Swing Tàr-rega i la Doc Scanlon's Cool Combo. FiraTàrrega ha coprogramat amb la Mostra d'Igualada un programa de visibilització i internacionalització d'espectacles familiars catalans per a nens.