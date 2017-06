El nou «Desconcerto» perllongarà la fórmula d'unir la música clàssica amb els gags humorístics

La relació del director manresà Jordi Purtí amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, una formació nascuda el 1989 a Figueres, no s'exhaurirà amb el Concerto a tempo d'umore. Al contrari: del 20 de setembre al 8 d'octubre s'estrenarà al Teatre Condal de Barcelona l'espectacle Desconcerto, que significarà una evolució del muntatge precedent.

«L'orquestra no tindrà cadires, hi haurà més moviment, més ritme i, per tant, serà més arriscat», explica Purtí. El punt de partida serà, novament, una orquestra i la seva pretensió d'oferir un concert al públic. I de música no en faltarà, però d'humor tampoc. «Ja tocava fer un espectacle nou», avisa Purtí, que confia que el Desconcerto pugui transitar pel camí obert pel Concerto a tempo d'umore.

Purtí reconeix que se sent com peix a l'aigua en la fórmula d'apropar el gran públic a gèneres considerats elitistes com l'òpera i la música clàssica. Dos elements escènics que «jo sempre he fet servir» i sobre els quals té ganes de continuar experimentant. « Operetta va ser com un regal que em vaig fer a mi mateix», confessa.

La proposta té una vocació «dessacralitzadora» ja que trenca amb la disposició «d'orquestra tancada on els músics només miren el faristol i les partitures, com si el públic no existís. En les obres que escric, el director fa coses, busco les accions i les reaccions del públic, el faristol és com si no hi fos...». El director, que als anys 90 va participar en el reeixit Hop!era de la companyia manresana Teiatru, assegura que, «si després de venir a un dels nostres espectacles, algú arriba a casa i posa el disc d'aquell autor clàssic que creia que era avorrit, però que ha sentit amb nosaltres, ja hem triomfat».