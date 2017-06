La cançó de l'estiu 2017:

Despacito.

Txarango, «Una lluna a l'aigua»



Txarango ha demostrat que la cançó de l'estiu també pot ser en català. El seu tema «Una lluna a l'aigua», que forma part del tercer disc del grup «El Cor de la Terra», reuneix ritme, festa i alegria. El seu videoclip suma ja 1.800.000 reproducions a Youtube. La banda, formada a Barcelona el 2017 per músics del Ripollès, Osona i la Garrotxa destina la meitat dels drets de la cançó a l´pbra social de la PAH.

· I'm the One - DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Amb més de 190 milions de visualitzacions a Youtube, el nou tema de l'americà DJ Khaled amb el reconegut cantant Justin Bieber i Quavo, Chance de Rapper i Lil Wayne ja ha arribat a totes les llistes d'èxits i és escoltada al voltant de tot el món.



· Attention - Charlie Puth

La nova cançó de l'autor de "We don't talk anymore" ja és un èxit mundial. Produit pel mateix cantant americà Charlie Puth, aquest tema de R&B va superar els tres milions de visites a Youtube el dia de la seva estrena i videoclip ja compta amb més d'un milió de likes.



· Swalla - Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign

"Swalla", la col·laboració del cantant americà Jason Derulo amb Nicki Minaj i Dolla $ign, és la cançó perfecta per ballar i passar una bona estona amb els amics durant l'estiu. El seu ritme i la seva lletra enganxosa fan aquesta cançó imprescindible per les vacances.



· Felices los 4 - Maluma

"Felices los 4" és la canço que sonarà a totes les festes, clubs i discoteces durant aquest estiu. Amb més de nou milions de subscriptors a Youtube, 26 milions de seguidors a Instagram i èxits com "El perdedor" o "Chantaje", la seva col·laboració amb Shakira, el cantautor colombià Maluma s'ha convertit en l'artista de referència en el gènere del Reggaeton.