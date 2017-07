El solsoní Pere Rafart guanya el primer premi de cartomàgia en el congrés manresà

S'ha tret l'espina clavada. Després de quedar en quarta posició els darrers dos Congressos Màgics Nacionals, celebrats el 2014 a Càceres i el 2016 a Granada, el mag solsoní Pere Rafart (el Mag Pere per als seus conciutadans) ha guanyat a Manresa el primer premi en l'apartat de cartomàgia en el certamen celebrat aquest cap de setmana a la capital del Bages. Ahir, Rafart estava més que content, perquè ser considerat el millor «per un jurat format per eminències» en un Congrés Màgic Nacional és, per utilitzar un símil esportiu, «com guanyar la Copa i la Lliga». I, a més, «jugant a casa, a Manresa, al Kursaal. Ha estat un plaer».

Rafart, nascut el 1989, va guanyar fa uns mesos el prestigiós premi Memorial Ascanio, conegut com el de mag de l'any, un reconeixement concedit per la Societat Espanyola d'Il·lusionisme des de fa trenta-vuit anys. Des d'ara, el seu palmarès s'amplia. I això que tan sols es dedica de manera professional a la màgia des de fa uns tres anys, tot i que fa més d'una dècada que es va començar a interessar pel món de l'il·lusionisme. A Manresa també ha obtingut un premi per votació dels seus companys: la participació en el IV Congrés Europeu de Màgia -European Championship of Magic, que se celebrarà el 2020, també a la capital del Bages. «Tot ha sortir rodó. Ha estat un any maco!».

Rafart va competir en l'especialitat, explicava ahir, «més valorada, la cartomàgia, per la necessitat de demostrar una bona tècnica i perquè, a l'estat, des de Tamariz, és referencial». Ho va fer amb una vintena de mags: «Teníem 10 minuts i ni un segon més per presentar la nostra proposta». I aquí, diu, tot hi suma: «La tècnica, la posada en escena, la creativitat, l'aportació al número...». En moltes de les categories (vegeu el palmarès) han quedat deserts els primers i segons premis, cosa que demostra, segons Rafart, «que es guardona la qualitat; això afegeix valor al premi que aconsegueixes».

Per al mag solsoní, l'organització del certamen a Manresa mereix «una molt bona nota», tot i la llunyania del centre de la ciutat dels allotjaments per als mags que venien de fora. En el congrés han pres part prop de 600 participants d'arreu. Rafart, a més, ha fet contactes a Manresa i ja té al sac diverses contractacions, «a Colòmbia i a l'Argentina, a més de Madrid». Rafart es considera un mag còmic, que fa màgia de prop i que busca números àgils i «divertits». Ell ho defineix de màgia «perversa», perquè «al mag sempre li passen coses i se li giren els elements en contra». Amb bolos al llarg de tot l'estiu, Pere Rafart actua divendres que ve a Castelldefels, i dissabte, a Girona, al Festival Emergent, «al costat de Tortell Poltrona, cosa que em fa moltíssima il·lusió». I a partir del setembre tornarà a fer temporada, cada dijous, al teatre-museu El Rei de la Màgia. El mag Pere Rafart no sembla necessitar miracles.