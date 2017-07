El festival Sons del Camí de Manresa creix i acollirà fins a sis concerts

La música mística, contemplativa i espiritual omplirà, un any més, els racons del parc de la Seu de Manresa a final de juliol en el marc del festival Sons del Camí, una bona manera d'acompanyar la celebració de les Festes de Sant Ignasi. Aquest tipus de música també es podrà escoltar als jardins de la Casa Internacional d'Espiritualitat de Sant Ignasi, que substitueix el claustre del Museu Comarcal. L'espai dels jardins s'estrena en el certamen i acollirà l'actuació del cantautor solsoní Roger Mas, un dels més destacats del programa, que oferirà un repertori d'històries i reflexions plenes d'espiritualitat.

La quarta edició de Sons del Camí arriba amb més força que mai i enguany passa de quatre a sis concerts. L'augment de propostes musicals és a causa de l'èxit de públic que va aplegar en les anteriors edicions. Des de l'organització creuen que l'increment dels concerts i la qualitat dels artistes servirà per fer un pas endavant i permetrà que el certamen sigui un punt destacat de la música contemplativa en el territori. «Veient la bona participació de la gent, aquest any volem consolidar el projecte i aconseguir que, amb els anys, Sons del Camí agafi encara més volada», va ressaltar el regidor de Turisme, Joan Calmet.

Una altra de les novetats d'aquesta edició és que totes les actuacions seran de taquilla inversa. La recaptació serà pel projecte Dret a la pau i a la seguretat de l'Associació Catalana per la Pau, una ONG que ajuda a l'acollida de refugiats.



Programació eclèctica

Una de les característiques de la programació de Sons del Camí és la varietat de registres. Els espectadors podran gaudir de músiques antigues, contemporànies i del món. En referència a les antigues, hi haurà l'actuació dels L'incantari, que faran un homenatge al llegat de les cançons de tradició oral, i «Llull. Mística i Faula», que arribarà de la mà de Joan Massotkleiner i Toti Soler per apropar al públic l'obra de Ramon Llull. Per altra banda, en el concert NIM s'oferirà un repertori de temes medievals i tradicionals catalanes amb aromes i influències de l'Orient Mitjà i de l'Extrem Orient.

Un dels plats forts i que servirà per cloure el festival serà l'actuació del compositor sallentí Carles Cases, que estarà acompanyat de músics que tocaran instruments de corda. «Un dels secrets dels bons compositors és que grans músics interpretin les teves peces. I que aconsegueixin transmetre al públic el so que tenia al meu cap quan vaig escriure-les, i això passarà a la Seu (el divendres 28 de juliol)». També va trencar una llança a favor de la música contemplativa. «L'electrònica és massa freda perquè em posi la pell de gallina».