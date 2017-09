Bob & El Lladre s'acomiada dels escenaris, avui, a Cal Magre

El grup en el menjador de la masia de Rajadell on van tancar la gira d´El Banquet Arxiu particular

Bob & El Lladre, format per Xevi Collado (veu, guitarra i baix), Carles Ladrón de Guevara (veu i guitarra), Pau Lafoz (bateria) i Pere Tió (piano) oferiran avui el seu darrer concert. La banda, que va néixer com a duet el 2010 (amb Xevi Collado, Bob i Carles Ladrón de Guevara, Lladre) han decidit aturar momentàniament la seva activitat musical i han triat Cal Magre de Callús per acomiadar-se del seu públic. El concert, en el marc de la programació 'Sopars sentits', començarà a les 22.30 h i l'entrada és lliure. Les reserve es poden fer a www.calmagre.cat o al telèfon 93 836 04 51.

Bob & El Lladre van editar com a duet el seu primer àlbum Pols i diamants, i en el segon treball, 439, ja van passar a ser un quartet, amb Neus Tamayo (violoncel) i Pere Tió (piano). El desembre del 2013 van editar El Banquet, un treball de versions que van estrenar al Kursaal i l'estiu del 2015 el conjunt es va reinventar novament després de la marxa de Tamayo i la incorporació del bateria Pau Lafoz. Del cello a la percussió. La gira d'El Banquet la van tancar amb tres concerts, amb invitacions esgotades, al menjador de la masia de Rajadell on viuen. L'estiu passat el grup va fer una gira nord-americana de nou concerts durant l'agost.