«Murs plàstics» vol millorar el diàleg amb els veïns

Murs plàstics és una iniciativa cultural que va arrencar l'any 2013 amb l'objectiu d'embellir la imatge dels carrers del Centre Històric de Manresa per mitjà d'intervencions artístiques als seus murs amb unes bases que establien les normes per poder participar-hi tant a títol individual com col·lectiu. En aquests moments està en marxa la seva 3a edició.

Els projectes són de temàtica i disciplina lliure i s'han de realitzar sobre els murs proposats en un inventari d'espais lliures i autoritzats prèviament que es pot veure i descarregar des del blog www.mursplastics.wordpress.com. En aquest portal web, a part dels espais proposats, també es mostraran les intervencions que es duguin a terme.

Un jurat format per membres de la TAVCC, representants dels patrocinadors i un tècnic de Cultura de l'Ajuntament seran els encarregats d'avaluar les propostes i triar els artistes. «Volem establir converses amb els veïns per tal de crear una dinàmica positiva a les zones on es facin els grafits. I que els artistes també se sentin a gust i estiguin contents de pintar una part de Manresa», va explicar l'artista Marc López.