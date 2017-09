Un cicle per seguir descobrint els racons de Monistrol

? És el quart any del cicle Racons, que escampa la cultura per Monistrol. Aquest diumenge dia 24 (19 h) sonarà la música mediterrània de Möek a la plaça de la Capella. El diumenge 30 (19.30 h) la cantautora sabadellenca Òpal serà al carrer dels Es Pilons. El 8 d'octubre (19 h) hi haurà un recital amb soprano i piano a l'església de Sant Pere i el 15 (19 h) el grup de folk Va! farà ballar els que siguin a l'aqüeducte de Cal Pla, a la Canaleta. Els actes són d'entrada gratuïta.