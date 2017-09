Guardiola de Berguedà se suma al Festival En Veu Alta amb un cicle de narració

En Veu Alta va néixer l'any 2005 com a festival de narració i tradició oral i, des de llavors, ha anat ampliant horitzons i s'ha anat estenent per diverses localitats del país. L'última en sumar-se ha estat Guardiola de Berguedà que, durant tots els dissabtes del mes d'octubre, oferirà un cicle de narració i tradició oral amb dues sessions: una a les cinc de la tarda amb espectacles per a famílies, i una altra a les set del vespre per a públic adult. L'espai triat és el Monestir de Sant Llorenç, una ubicació que, segons la directora del festival, Jordina Biosca, té tots els elements per ser una localització d'èxit. Biosca ha explicat que la voluntat del festival és portar la cultura a espais singulars del territori on l'accés a aquesta és més complicat per qüestions geogràfiques o de recursos. El festival neix amb voluntat de continuïtat.

El punt fort del cicle que En Veu Alta presenta a Guardiola de Berguedà és, segons la seva directora, Jordina Biosca, la qualitat dels seus espectacles. "Volem aportar al públic component crític, que puguin veure a través dels espectacles i la cultura tot allò que pot esdevenir", ha explicat.

Els espectacles tindran lloc tots els dissabtes del mes amb dues sessions: una a les cinc de la tarda per a públic familiar, i una altra a les set del vespre per a públic adult. El primer dissabte, 7 d'octubre, a la sessió per a públic familiar, la contacontes Ada Cusidó presentarà 'L'Arbre de Sucre'. Després, a la sessió per a públic adult, Adolfo Osta i Jordina Biosca portaran 'El nen de la neu', dues veus, una cantada i una narrada, amb diverses històries.

La setmana següent, el 14 d'octubre, tornarà la narradora Jordina Biosca, aquest cop per oferir un espectacle familiar: 'El petit eriçó', un conte sobre perseverança i resiliència. Després, a la sessió de les set de la tarda, Assun Planas narrarà la història 'La Sorpresa del roscón', d'Elvira Lindo, un text tragicòmic que gira al voltant de la reflexió d'una dona que vol entendre quan va començar a equivocar-se a la vida.

El tercer dissabte, el 21 d'octubre, Mònica Torra farà viatjar a les famílies a través d''Un viatge de contes'. Després, la mateixa artista presentarà 'Fes-li el salt amb Roal Dahl', una aproximació als contes per adults de Roald Dahl.

I per acabar el festival de tardor, el darrer dissabte, 28 d'octubre, Jordi Jubany explicarà el conte 'En Perot i el ratolí', la relació d'un nen amb tot un grup d'animals que s'anirà trobant pel bosc. I, a les set de la tarda, un concert amb Escarteen Sisters, guanyadores del Festival Acústica de Barcelona 2016.

El Festival EVA al Monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà està organitzat per l'Associació Triskel – En Veu Alta i Civitas Cultura, amb el suport de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona. Biosca ha assegurat que el festival neix amb voluntat de continuïtat.