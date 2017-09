The Rolling Stones ja són a Barcelona per actuar a l'Estadi Olímpic

Els components de The Rolling Stones van arribar ahir a Barcelona per actuar aquest dimecres a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en l'únic concert a Espanya del tram europeu de la seva gira "Stones-No Filter", que va començar el 9 de setembre a Hamburg i acabarà el 25 d'octubre a París.

Segons ha informat la promotora Doctor Music, aquesta gira és la continuació de la sud-americana, que va tenir lloc l'any passat i que va culminar amb l'històric concert a l'Havana. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood arriben a Barcelona amb un repertori ple de clàssics com "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice" o "Brown Sugar".

A més, cada nit inclouen un parell de temes sorpresa escollits entre el seu gran repertori, un dels quals l'escull el públic per votació a la seva web oficial. El concert de Barcelona, el sisè que ofereixin en aquesta ciutat des que la van visitar per primera vegada el 1977, començarà a les 21:00 hores, però els organitzadors recomanen assistir amb prou antelació perquè s'establiran estrictes mesures de control en els accessos per motius de seguretat i per evitar la revenda.

Les entrades són nominals i cada comprador n'ha pogut adquirir un màxim de vuit, a uns preus d'entre 86 i 290 euros (despeses de distribució no incloses). El titular haurà de mostrar DNI o passaport a la porta i tots els assistents que utilitzin entrades comprades per una altra persona hauran d'accedir-hi amb el comprador.

Doctor Music ha pres aquesta mesura per combatre la revenda, però als últims dies ha detectat un nombre important d'entrades falsificades per web de revenda, segons han dit els promotors del concert, que han advertit que els portadors d'aquests passis no podran accedir.

Per raons de seguretat, està prohibit acudir al recinte amb bosses o motxilles grans, cascos de moto, tatxes, esperons, joieria tatxonada, cadenes especialment llargues, ampolles, llaunes i monopatins. El públic que aconsegueixi superar tots aquests controls abans de les 19:30 hores podrà escoltar el rock contundent amb gestos de complicitat als anys 80 dels Zigarros, banda valenciana liderada pels germans Ovidi i Álvaro Tormo.

A les 21h està previst que pugin a l'escenari les seves satàniques majestats, que inclouran al repertori algun tema del seu últim disc, "Blue & Lonesome", que suposa un retorn a les seves arrels del blues. L'expectació és màxima, com demostren les cues virtuals que van haver de patir els compradors quan les entrades van sortir a la venda, el passat 16 de maig. En aquell moment Ticketmaster va calcular que la demanda potencial era de 200.000 persones, quan l'aforament està per sota de les 50.000 persones.

Lluny d'apoltronar-se en la tercera edat, la veterana banda britànica de rock té una temporada molt intensa, en què, a més del disc i la gira esmentada, han produït un documental i han impulsat una exposició. Però els concerts en directe són l'especialitat de The Rolling Stones, per a molts la banda de rock més gran del món.