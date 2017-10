Joaquim Falcó exposarà per primera vegada en un hospital, a Finlàndia

El cavaller de la mà al pit és un dels quadres més famosos de l'artista conegut com El Greco. És una pintura a l'oli pintada entre 1578 i 1580 a Toledo i mostra un cavaller desconegut vestit de negre. Joaquim Falcó (Manresa, 1958), que ja ha passat pel seu sedàs l'obra d'artistes com van Gogh i Picasso, n'ha fet una reinterpretació en forma de collage, utilitzant materials físics, com un pinzell i una paleta de pintor per donar forma al rostre del personatge. Aquesta obra colorista és la que ha escollit intencionadament per exposar per primera vegada en un hospital, una proposta que li ha arribat des d'Hèlsinki, la capital de Finlàndia.

Falcó, un dels artistes catalans amb més projecció exterior, destaca que l'originalitat de l'exposició ve tant del lloc on es realitza com del públic a la qual va destinada, els malalts de l'hospital. El Laakso Hospital fa una acurada selecció de les mostres que acull la seva sala d'art, que forma part d'un projecte que involucra l'obra artística en el procés curatiu. «A partir de la contemplació i l'estudi de les obres que s'exposen s'estimula la recuperació dels pacients», explica l'artista manresà. Per això, i pensant especialment en els nens malalts, Falcó ha pensat en El cavaller de la mà al pit, que ja va mostrar a París en una exposició en un vaixell anclat al Sena, per participar en l'exposició titulada Aikamatka ( Viatge en el temps), que es podrà veure a partir de demà i fins al 31 d'octubre. «La idea és ser didàctic, suggerir coses als nens malalts, mostrar-los que amb elements físics també es pot fer un quadre. En les trobades que faig amb escolars, veus que és una cosa que els fa una il·lusió tremenda. I també és una obra tàctil: sempre que es faci amb cura, es pot tocar», explica l'artista.

Serà el primer cop que exposi en un hospital i també el primer cop que exposi a Finlàndia. Hi arriba amb una mostra col·lectiva (cinc artistes de l'estat espanyol i altres set de finesos) organitzada i comissariada per l'entitat Goyart, impulsada per Gorgonio Sanjuán, el mateix galerista amb qui ja ha exposat a Nova York i Estocolm.



Mèxic, una nova aventura

L'agenda de Falcó no s'atura i el proper repte és participar en un destacat projecte a Mèxic el desembre en el qual té previst exposar quatre obres de mitjà format (100x81 cm) que no ha mostrat mai en públic. «Les he tingut guardades perquè són les que m'agraden més i les reservo per a exposicions de destacada rellevància». El Primer Encuentro Iberoamericano de Arte és un intercanvi de cinc artistes seleccionats de l'estat espanyol i altres cinc de Mèxic. Així, l'obra de Falcó es podrà veure en importants museus d'art de ciutats com Ciutat de Mèxic, Guadalajara, Zacateca i Tijuana.