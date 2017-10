Berga porta fins al desembre al Teatre Municipal sis propostes d'escena i música

Formacions locals i formacions del país i de les Illes Balears; companyies amateurs i companyies professionals. La cartellera cultural del Teatre Municipal de Berga s'allargarà fins al desembre amb set propostes de música i teatre que ja van començar el cap de setmana amb el musical Som-n'hi, dels alumnes de l'escola Munt d'Arts de la capital berguedana.

L'Agrupació Teatral La Farsa de Berga pujarà la setmana que ve a l'escenari del Teatre Municipal per presentar-hi una revisió del text de l'autor berguedà Ramon Vinyes titulat Hamlet dramaturg. La Farsa va portar a escena aquest muntatge fa 34 anys, i ara un planter de tretze actors i actrius n'oferirà una versió actualitzada. Les funcions es faran el 21 i 22 d'octubre, a 2/4 de 10 del vespre i a les 6 de la tarda, respectivament.

El mes de novembre començarà amb la proposta musical Retalls de Cobla, que tindran com a protagonistes les Cobles Reus Jove i Berga Jove, formada el 2014, sota la direcció de Jesús Ventura. Els músics oferiran un concert d'homenatge al compositor barceloní Josep Maria Bernat i Colomina. Es tracta d'un dels autors més importants de música per a cobla de la segona meitat del segle XX i enguany es commemora el 25è aniversari de la seva mort. L'actuació serà el dissabte 4 de novembre a les 7 de la tarda.

El 10 de novembre serà el torn de Yerma, l'obra que Federico García Lorca va escriure l'any 1934. Després del seu pas pel Teatre Akadèmia de Barcelona la temporada passada, la compa-nyia Projecte Ingenu, que, dirigida per Marc Chornet ja va revisar Shakesperare amb Hamlet i Romeo i Julieta, aterrarà a Berga amb un muntatge que reflexiona sobre la fecunditat amb una escenografia sorprenent. I amb una gran protagonista, Alba José.

També el novembre, Terra Teatre, nascuda el 2016 per mitjà de l'actor anoienc Jordi Hervàs, portarà Els darrers dies de la Catalu-nya republicana. Hervàs encarna el polític i escriptor Antoni Rovira i Virgili per reviure la desfeta de Catalunya davant de l'ofensiva de Franco l'any 1939. L'espectacle és un diàleg entre Rovira i Virgili i un violoncel·lista, Edmond Bosch. El muntatge, dirigit per Marc Hervàs, es podrà veure el dissabte 18 de novembre a 2/4 de 10 del vespre.

L'últim cap de setmana de novembre arribarà Peccatum, a càr-rec de la companyia de Manacor Produccions de Ferro. Una joia escènica, festiva, enginyosa i irreverent que reinterpreta el rondaller mallorquí de mossèn Alcover basant-se en la cultura popular de transmissió oral. El muntatge, que es va poder veure a la Mediterrània del 2016, ha fet temporada a La Seca Espai Brossa i passarà per Berga el diumenge 29 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda.

La temporada acabarà el desembre amb La Farsa i Els Pastorets de Serafí Pitarra, que, enguany, incorporaran novetats.