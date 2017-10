Fals aplega 130 participants en la 27a Trobada de Grups Amateurs de Teatre

El Grup de Teatre de l'Associació Cultural Recreativa (ACR) de Fals celebra enguany 60 anys, i en el marc de l'aniversari organitza aquest cap de setmana la 27a Trobada de grups amateurs de teatre, una iniciativa de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, que és integrada per 301 entitats. Per aquest motiu, el grup de Fals posarà en escena, davant de les 130 persones inscrites de 25 grups, un total de cinc obres entre avui i demà.

«No és habitual que un grup tingui tant de material per ense-nyar, i d'un ventall variadíssim», apunta Francesc Parcerisas, director del Grup de Teatre de l'ACR. Avui s'escenificarà Dues dones que ballen, de Josep M. Benet i Jornet; i diumenge, entre el matí i la tarda, El judici de Fals, sobre la història de les Torres de Fals; Cartes al pare Jacob, de Klaus Haro; els esquetxos de Sense paraules, sobre l'ajuda als altres i el fet de compartir; i El principi d'Arquímedes, de Josep M. Miró i Coromina. Són obres estrenades fa poc, algunes amb motiu del 60è aniversari (o bé pel mil·lenari del 2013 de les Torres de Fals, en el cas d' El judici de Fals), i que impliquen repartiments curts, de dues o quatre persones, cosa que les fa fàcils de compaginar, segons el mateix Parcerisas.

El Grup de Teatre de l'ACR de Fals és format per una quarantena de persones. El poble té 320 habitants. Malgrat que alguns membres del grup són forans, la proporció parla per si mateixa de la implicació local en el teatre amateur. «Som en un moment d'una bona vitalitat. Hem tingut alts i baixos des del 1957, però ara tenim molta gent i podem fer diversos muntatges alhora. Per historial i per currículum atraiem gent de fora que fa teatre i els donem entrada», exposa el director.

A banda de les obres, també hi haurà un tastet poètic, amb músics locals que toquen el violoncel i el violí; i una presentació, titulada El teatre és... tot, amb coreografia de Nàdia Pesarrodona.

La Trobada de Grups Amateurs de Teatre va néixer fa 27 anys a Navàs, organitzada per la Coordinadora del Bages, Berguedà i Solsonès de la Federació. A banda de mostrar-s'hi obres, també serveix per intercanviar experiències entre els integrants dels diversos grups, amb xerrades, activitats i tallers. En els darrers anys, pel fet de celebrar-se durant un cap de setmana, havia minvat l'assistència, i per això a Fals s'ha donat l'opció d'apuntar-se només a la jornada de diumenge, quan es concentra el gros de l'activitat. Aquesta fórmula ha permès arribar als 130 inscrits, més que altres anys, segons destaca Parcerisas.

Els participants a la trobada provenen de 25 grups, distribuïts per tota la geografia catalana, de Figueres a Alcanar. Tot i que hi ha majoria de grups del Bages (de Manresa, Monistrol de Calders, Sant Joan de Vilatorrada...), també hi ha diverses entitats del Penedès. Una de les trobades que va tenir més èxit va ser la celebrada fa 8 anys a Cardona, que va aplegar 180 persones. L'any passat es va celebrar a Esterri d'Àneu.