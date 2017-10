Joan Isaac enllaça poesia i música al Voilà! de Manresa

Música i poesia transiten per l'espectacle Paral·lelismes, que el cantautor Joan Isaac presenta avui al vespre al Voilà! de Manresa. Els poemes del seu llibre Intimissimi i una tria de cançons del repertori propi es combinen en una proposta que permetrà als assistents escoltar des de la coneguda peça A Margalida fins a composicions recents incloses en el seu darrer treball discogràfic, que porta per títol Manual d'amor. Isaac intercalarà poemes i cançons, i cada parella compartirà un tema, com ara l'amor, la melancolia, el desig, la por i la denúncia social.