Guillem Roma torna a Manresa per presentar el seu darrer disc

El músic osonenc Guillem Roma va ser ahir a Manresa per presentar el concert que hi farà aquest dissabte (21 h). Va dir que és una cita important en el seu calendari, perquè torna a la capital del Bages, on té un públic fidel i ha actuat nombroses vegades, amb un nou disc sota el braç, Connexions. Ahir va trepitjar per primer cop el teatre Conservatori, on s'estrenarà aquest cop. La presentació del nou treball, en el qual fa un pas endavant i aposta per un so contundent i fresc alhora, tindrà col·laboracions especials: la de la santpedorenca Anaïs Vila i la de la seva germana, la violoncel·lista Marta Roma.