La plaça del Carme hostatja un mural dedicat al periodista Josep Maria Planes

Manresa ha celebrat avui, a la plaça del Carme, l´acte de presentació d´un mural dedicat a Josep Maria Planes. El mural és obra del manresà Benvi Parrila, artista autodidacta, conegut per les seves intervencions a la zona del carrer Barreres. Aquesta és una de les accions emmarcades dins l´Any Planes que té per objectiu donar a conèixer i divulgar la figura i l´obra del periodista manresà (1907-1936).

L´acte de presentació del mural ha comptat amb la presència de la regidora de Culturade l´Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; del mateix autor del mural, Benvi Parrilla; i de diversos representants que formen part de la Comissió AnyPlanes, Enric Badia, Lluís Calderer i Josep Huguet.

Es tracta d´un mural d´uns 8 metres d´amplada i 4 d´alçada, que ha representat prop d´un mes de feina per a Benvi Parrilla, artista amb experiència en la pintura mural en altres indrets de la ciutat, com al sector Barreres. En la imatge es veu el mateix Planes, el mas familiar de Sant Mateu de Bages i frase del mateix Planes: "Sóc un periodista que potser cometo la imprudència de dir en veu alta el que el noranta per cent dels catalans diuen en veu baixa". Josep Maria Planes. 1 de maig de 1936".

La comissió Any Planes és formada perla Fundació Independènciai Progrés, l´Associació Memòria i Història de Manresa, El Col·lectiu Desvalls,la Universitatde Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC),la Fundació Universitàriadel Bages (FUB), Òmnium Bages,la Demarcació CatalunyaCentral del Col·legi de Periodistes de Catalunya, els periodistes Pep Corral i Jordi Finestres, i l´historiador Jordi Sardans.

La Comissió Josep Maria Planes va prendre el compromís de celebrar l´Any Planes (2016-2017) amb un programa d´activitats orientat a reivindicar la vida i obra del periodista. L´Any Planes es va inaugurar formalment el 2 de juny de 2016 amb el lliurament de IV Premi Josep M. Planes de periodisme. Entre les activitats promogudes durant els darrers mesos ha destacat un cicle de xerrades sobre les diferents facetes de Planes, les visites guiades a la casa on va néixer, l´exposició "A propòsit de Josep Maria Planes (1907-1936)" i la teatralització de l´obra "Nits de Barcelona".

Aquesta commemoració va tenir el mes passat un dels actes de major simbolisme amb la celebració de l´acte de nomenament de Josep Maria Planes com a Manresà Il·lustre i la incorporació del seu retrat –obra de l´artista Eduard de Pobes- a la Galeriade Manresans Il·lustres, ubicada al Saló de Sessions de l´Ajuntament de Manresa.

Darrers actes de l´Any Planes

Després de la presentació d´aquest mural, l´Any Planes encara té pendent la realització de dues accions més. La primera serà la col·locació d´una breu informació biogràfica de Planes a la placa del seu carrer (situat a tocar el Passeig) i, posteriorment, en una data encara per confirmar, la inauguració d´un monument a la carretera deLa Rabassada (Barcelona), on el periodista manresà va ser assassinat per membres de la FAI el 30 de gener de 1936, quan tenia només 29 anys.