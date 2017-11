L'Escolania edita un CD de record i d'homenatge al pare Ireneu Segarra en el centenari del seu naixement

Arran del centenari del naixement d'un dels mestres de l'Escolania de Montserrat més reconeguts internacionalment, el pare Ireneu Segarra (1917-2005), s'ha editat un CD d'homenatge amb la seva música, interpretada per l'Escolania i la Capella de Música actuals. El disc, que porta per títol Salve Regina. Música del P. Ireneu Segarra, ha estat produït per Discos Abadia de Montserrat. La direcció ha anat a càrrec de Llorenç Castelló, que ha estat acompanyat a l'orgue de la basílica de Santa Maria de Montserrat per Mercè Sanchís i per Vicenç Prunés. El repertori el formen set obres que porten la signatura del pare Ireneu (Ivars d'Urgell, 1917-Montserrat, 2005), que va dirigir l'Escolania durant mig seble. El seu mestratge no es va limitar a Montser-rat, sinó que va cristal·litzar en diverses institucions (com l'Escola Musical de Pedagogia), en llibres de pedagogia musical i en un mètode d'educació de la veu que va ser traduït a diverses llengües.

El CD és un record i homenatge, en el centenari del seu naixement, a la persona i a l'obra d'un monjo músic el nom del qual ha quedat lligat a la llista dels grans mestres de l'Escolania montser-ratina dels segles XVII i XVIII.