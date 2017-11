la llarga ombra d'«El orfanato» es fa notar

el secreto de marrowbone

? Espanya, 2017. Terror. 109 minuts. Terror. Direcció i guió: Sergio G. Sánchez. Intèrprets: Anya Taylor-Joy, George MacKay, Mia Goth, Charlie Heaton, Matthew Stagg, Kyle Soller, Tom Fisher i Nicola Harrison. Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).



E l orfanato, la impactant opera prima de J. A. Bayona, ha marcat decisivament el cinema fantàstic rodat a l'Estat espanyol a l'última dècada. La seva empremta també es percep en el debut darrere la càmera de Sergio G. Sánchez, un consumat guionista (va col·laborar en èxits com Lo imposible i Palmeras en la nieve) que va escriure precisament el llibret del famós títol de Bayona. El secreto de Marrowbone està ambientada en les darreries dels anys seixanta i ens submergeix en la singular odissea que viuen quatre germans quan fugen d'un pare criminal, acompanyats de la seva mare, i es refugien en un casalot de la costa americana de Nova Anglaterra. Un episodi tràgic farà fer un gir radical a l'aventura desesperada de la família.

El film recorda inevitablement l'esmentada El orfanato: ambdues pel·lícules són contes fantàstics amb rivets gòtics en què l'univers dels somnis infantils xoca brutalment amb la irrupció dels fantasmes més pertorbadors. La fascinació per uns nens enfrontats als misteris més aterridors ja vertebrà el brillant (i multipremiat) curt signat pel director asturià fa disset anys, 7337. El llargmetratge, amb una vocació declaradament internacional (rodada en anglès i protagonitzada per Anya Taylor-Joy, una de les noves musses del cinema terrorífic), sobresurt inicialment per una cal·ligrafia summament acurada i una atmosfera evocadora. El secreto de Marrowbone es desinfla substancialment, però, en una segona meitat poc convincent i massa farcida de referències cinèfiles (des de Psicosis a Los otros, passant per A las nueve cada noche), en què Sánchez sucumbeix davant d'un batibull de cops d'efecte i de picades d'ullet. Malgrat les seves evidents limitacions, resulta un malson que respira un alè suggeridor.