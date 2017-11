El Club de la Cançó consagra el duet manresà Filferro amb un ple a la Sala Petita del Kursaal

Els manresans Gerard Serratroy i David Repullès són Filferro i dijous, després de més de dos anys d'existència i cinquanta concerts, van exhaurir les entrades de la Sala Petita del Kursaal en la seva presentació a El Club de la Cançó. Filferro, amb un nombre cada cop més gran de seguidors a Internet, van recrear les seves versions de grans cançons del pop internacional, amb alguna perla de la cançó francesa com Ne me quitte pas, adaptades al català i amb uns arranjaments brillants. Per primer cop van actuar amb la col·laboració, en algunes cançons, de quatre músics amics, Ernest Larroya, Marc Rodríguez Marky, Ferran Junyent i Roger Illa, que van voler ser amb ells en una nit especial.