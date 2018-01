El surienc Roc Esquius presenta una obra que «indaga» en l'actualitat barcelonina

La Sala Flyhard estrena aquest dijous 'Sàpiens' de Roc Esquius sota la direcció de Sergi Belbel. La comèdia denúncia les desigualtats que generen els propis humans en considerar-se superiors els uns entre els altres i respecte la resta d'espècies animals. Els actors Enric Cambray i Mireia Portas protagonitzen aquest muntatge "senzill" en el qual cada detall "té una importància cabdal". L'obra s'ambienta en l'actualitat a Barcelona en el despatx del conseller de Salut. Una visita "inesperada" i una proposta "impossible" inicien una trama que combina diferents gèneres i que busca "fer reflexionar a l'espectador". "Pensem que nosaltres som els millors i som un mamífer més. De la desigualtat en fem un tema com pot ser l'escala social, el masclisme o la condició sexual", ha explicat el director Sergi Belbel.

Segons ha explicat l'autor del text, Roc Esquius, a partir de la proposta "impossible" que rep el conseller de Salut, s'exploren altres temes per "indagar" en la humanitat que "ens ha tocat viure". "M'agrada plantejar dubtes i anar estirant. Que la gent no surti del teatre amb una posició concreta sinó que reflexioni", ha assegurat Esquius.

La Sala Flayhard és un espai petit, de fet, en aquest muntatge hi ha una quarantena de localitats per funció. Això, segons Belbel, obliga a fer un teatre de "manufactura" en que un petit gest és "tant important com un de gran". Tant Portas com Cambray són "versàtils" i interpreten diversos personatges. Belbel ha celebrat que els dos actors treballen amb molt d'enginy, barrejant gèneres i de forma molt versàtil. "Amb la Mireia explorem el dramatisme i amb l'Enric un personatge esquizofrènic", ha detallat Belbel.

"És una comèdia que llença petites bombes", ha sentenciat Belbel. En aquest sentit ha expressat que és un text del segle XXI que té referències "més enllà del teatre". "Els espectadors es transportaran a les millors sèries de televisió. 'Sàpiens' comença com una comèdia de situació i acaba com un capítol de 'Black Mirror'", ha manifestat Belbel. El director teatral ha afirmat que l'obra sempre va "per davant de l'espectador" i que també inclou alguna referència a l'actualitat política catalana