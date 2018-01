El pintor nigerià resident a Manresa Aloaye Norris Adoro exposarà al Casino

Arxiu particular

El pintor nigerià Aloaye Norris Adoro. Arxiu particular

L'art i la política són els eixos argumentals de les tres grans exposicions que es podran veure en els propers mesos a la sala gran del Centre Cultural el Casino de Manresa. La commemoració dels 125 anys de les Bases, una mirada al traspàs d'influència artística de París i Nova York a través del gravat, i l'obra pictòrica del nigerià Aloaye Norris Adoro, que viu a Manresa des de fa més d'una dècada, són les propostes d'una programació que encara ha de conèixer la identitat de la mostra que clourà el 2018.

Nascut el 1973 a la localitat nigeriana d'Enugu, Norris Adoro va marxar el 2000 cap a Oslo (Noruega) per estudiar Belles Arts. Després, va explicar ahir a Regió7, «em vaig traslladar als Estats Units per fer un màster de Belles Arts en Pintura a l'Escola de l'Institut d'Art de Chicago». El 2006 va fer cap a Catalunya per motius personals i viu des d'aleshores a Manresa.

El Casino dedica cada any una exposició a un artista destacat de la Catalunya Central. En l'any de la capitalitat cultural, l'escollit és un pintor inèdit a la ciutat i que, fins ara, només havia mostrat la seva obra a la comarca una vegada, el 2014 a Cal Balaguer del Porxo de Súria.

Més enllà de casa nostra, s'ha exhibit a Nigèria, Noruega, els Estats Units i el País Valencià.

«Principalment treballo amb acrílic sobre tela», apunta Norris, «però sempre he experimentat amb altres tècniques i materials. Els meus quadres parlen tant de temes quotidians que em criden l'atenció com d'experiències pròpies viscudes en el passat i en el present». La mostra es podrà veure durant la primavera, des de final d'abril fins al 24 de juny.