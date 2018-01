Un record pels presos polítics i l'1 d'octubre

? Un dels moments més intensos va arribar quan Txarango van recordar els polítics i líders socials empresonats, enmig de crits de «llibertat» per part del públic. Tot seguit, la banda va interpretar el tema Agafant l'horitzó, creat amb altres artistes abans de l'1 d'octubre «per acompa-nyar una cosa tan senzilla com el fet de posar una papereta en una urna». «Vam fer aquesta cançó per explicar que som en un camí col·lectiu per reescriure les normes, i que no va en contra de ningú. Nosaltres estimem la llibertat de tots els pobles», va manifestar Alguer Miquel.