El número d'en Patxi, un acròbata real que es mou entre dues teles

Jesús Pigallo, que es posa en la pell d'un personatge anomenat Patxi, és un dels concursants més realistes i trencadors que participen al concurs Tens un do. El seu número, el primer del programa, consisteix en diversos equilibris i acrobàcies que fa penjat de dues llargues teles subjectades al sostre del teatre. Després de la seva actuació, el concurs també acull números de ball en grup, com la divertida proposta African Dance, de màgia, amb Màgic Pol, o de cant, amb la Tuna Tuninya.