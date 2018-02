Gossos celebra 25 anys convidant «companys de camí» del grup a cantar les seves cançons

Tenien clar que el 2018 seria un any especial per a ells. El quintet manresà Gossos celebrarà vint-i-cinc anys als escenaris i, com ja van explicar a aquest diari el desembre passat, una de les cites importants del calendari serà el maig a L'Auditori de Barcelona. Ahir van donar més detalls d'un concert de celebració que implicarà tres de les bandes que van escriure en lletres grans l'etapa del rock en català i una nombrosa representació de grups i solistes que integren la nova fornada –d'estils i gèneres– de la música que es fa avui al nostre país. Són, subratlla Oriol Farré, «companys de camí de totes les èpoques de Gossos». Grups com Sopa de Cabra, Els Pets i Lax'n'Busto, presents en els inicis de la banda manresana, i noms com Txarango, Blaumut, Els Amics de les Arts, Ramon Mirabet o Judit Neddermann, que s'han afegint amb el pas dels anys.

Però no serà un concert habitual. La idea, subratllava ahir Far-ré, és que el protagonisme recaigui en «les cançons de Gossos. És el nostre llegat, el que perdurarà». Així, les vuit bandes de moment confirmades «cantaran» les cançons del quintet manresà en un concert el 3 de maig a l'Auditori de Barcelona: «Les reinventaran, les portaran al seu camp, al seu estil, les defensaran a la seva manera». Temes com Rere teu, No es nou, Quan et sentis de marbre o Corren sonaran a L'Auditori de Barcelona. Els temes els han escollit, diu Farré, els mateixos grups: «La idea és que, sobretot, se sentin còmodes i que encarin la cançó triada com un repte propi. Que nosaltres fem un reggae d'un tema i ells li volen donar un aire més pop? Endavant. Les cançons començaran una segona vida».

El concert del dia 3 de maig està concebut com una cita «única i irrepetible», remarca Farré, que es fa en un dijous per facilitar l'assistència dels grups i que no té més dates en el calendari. El concert, amb «un fil argumental» vol confegir «una història única» a través del repertori que han cantat diferents generacions i «altres sorpreses» amb noms del món de la cultura que serviran per homenatjar la banda manresana. I ells? Juanjo Muñoz, Oriol Farré, Roger Farré, Natxo Tarrés i Santi Serratosa també portaran a escena el seu «propi repertori» a través de les cançons, remarca Oriol Farré, «que tenen un significat especial per a nosaltres».

Les entrades per al concert ja es van posar a la venda ahir, a un preu únic de 22 euros més despeses de gestió, en aquesta adreça: https://auditori.koobin.com/gossos_25_anys_03_05_2018.

Gossos ja va celebrar els seus quinze anys, ara en fa deu, a l'Auditori de Barcelona, un espai que «per la producció» que busquen per commemorar un quart de segle a l'escenari els va com a anell al dit. Explica Farré que des de l'estiu estan preparant la celebració dels 25 anys i que la col·laboració dels grups que actuaran amb ells «ha estat més fàcil del que ens pensàvem». La gira que començaran a l'Auditori tindrà un format «similar però manresà» en el concert que oferiran a casa seva, a la capital del Bages, el desembre. Després, el 2019, Gossos farà una aturada en els directes.