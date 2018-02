Les targetes postals recorden l'efemèride de la capital bagenca

La Unió Catalanista no va ser un partit sinó una associació que va fer una feina a partir de la qual van néixer diverses organitzacions polítiques. El seu èxit es pot mesurar en iniciatives com la creació de productes del que avui en dia en diríem marxandatge, com ara targetes postals amb motius de la mateixa Unió, de la bandera, dels presidents de l'entitat i, també, de les Bases de Manresa. Entre el material imprès que s'ensenya a l'exposició hi ha un joc de mitja dotzena de postals referides a l'esdeveniment que va tenir lloc a la ciutat bagenca.