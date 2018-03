El grup manresà Puput presenta «Purga» a la Sala Petita del Kursaal

El quintet musical format per Jordi Portabella, Juanjo Muñoz, Lluís Coll, Marc Torregrossa i Jordi Sánchez actua avui a les 21 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa, en un concert en què presentaran els temes del seu darrer treball, Purga. L'indret transformarà la seva fesomia habitual i es deixarà espai per poder seguir l'actuació a peu dret i també hi haurà servei de bar. Purga (Hidden track, 2018) és el tercer àlbum del grup i presenta unes cançons despullades i en les quals la banda cerca una bellesa desproveïda d'artificis. Les entrades valen 15 euros, 12 euros amb descompte.