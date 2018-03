Una nit en la qual qui també va firmar discos... va ser Puigdemont

? Les mirades estaven posades amb Carles Puigdemont, que no va parar de fer-se selfies i fotografies amb qui els li demanaven. També va firmar diversos autògrafs, gairebé tots en el nou disc de Roger Mas, Parnàs, que divendres es posava a la venda. Puigdemont va passar la nit tapat amb una bufanda groga, un color que a Bèlgica té una altra connotació ja que s'associa amb la bandera flamenca. Al seu costat va seure la consellera Clara Ponsatí, equipada amb les seves millors botes per anar a la muntanya. Pot ser que el de divendres sigui un dels seus últims actes a la ciutat si finalment marxa a viure a Escòcia.

El públic estava format per la colònia catalana al país, alguns de més enllà de Brussel·les. Es van posar de peu per aplaudir quan Roger Mas va dir que era allà per donar suport als polítics refugiats i per agrair-los «tot el que han fet per la llibertat i la democràcia».

El concert era organitzat pel Casal Català de Brussel·les, que van dotar-se de mesures de seguretat especials, a banda de filtrar el públic a la porta. A dins, però, hi havia un ambient distès, sobretot a la mitja part del concert, quan més d'una va decidir demanar una copa de vi Rioja. Entre les absències hi va haver la d'Amadeu Altafaj, que des que va ser cessat com a representant del Govern de la Generalitat a la Unió Europea ha desaparegut de l'esfera pública.