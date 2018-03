Mireia Pintó actuarà per primer cop al Conservatori en la temporada estable

Després d'una dècada de la reinauguració del Kursaal, la mezzosoprano manresana Mireia Pintó (1968) només havia actuat una vegada en la programació estable que organitza El Galliner. Va ser el març del 2013, a la Sala Petita, on va estrenar un repertori dedicat al poble gitano, Zíngares, acompanyada de Vladislav Bronevetzky. La segona vegada que la mezzosoprano actuarà inclosa en la programació serà aquest diumenge (18 h) i ho farà per primer cop al teatre Conservatori.

Pintó portarà a escena amb l'Orquestra Terrassa 48 "Un passeig per l'òpera", un espectacle en format concert que estrenaran a Manresa i que reuneix algunes de les àries més conegudes del Barroc al Romanticisme.

El teatre Conservatori, explica Pintó, és l'escenari «dels meus inicis» quan amb 18 anys va actuar en diferents sarsueles i concerts. Però, després dels primers anys, «no he tingut tantes ocasions de tornar-hi». L'espurna del concert de diumenge surt després de la gala de celebració dels deu anys del Kursaal en la qual va participar la mezzosoprano i on, subratlla, «vaig ser una mica reivindicativa». A banda dels concerts al Kursaal convidada per entitats, en la programació estable de música i teatre únicament havia actuat una vegada. I va sorgir "Un passeig per l'òpera".

El que Pintó va tenir clar des del moment en què va començar a concretar-se la proposta del concert va ser que volia cantar «al teatre Conservatori perquè, acústicament, és ínfinitament millor que el Kursaal». A més, «el vull reivindicar: ha de seguir dempeus, no totes les ciutat tenen la sort de tenir un teatre a la italiana».

"Un passeig per l'òpera" vol trencar el «tòpic» d'elitisme amb què es topa la clàssica. En aquest cas, amb l'òpera: «no n'has de ser un expert, de la mateixa manera que no has de ser tècnic per gaudir del futbol». Aquest acostament a tots els públics es farà a través d'un repertori d'àries populars en un viatge a través de la història però, també, «dels sentiments». En el concert es podrà escoltar Rameau, Purcell i Vivaldi, a la primera part; i Donizetti, Puccini, Gounod i Bizet, a la segona part.

La manresana Mireia Pintó ha actuat als principals teatres i auditoris d'Holanda, Alemanya, Grècia, Itàlia, Andorra, França, Mònaco, Rússia, Japó... i arriba al Conservatori acompanyada per l' Orquestra Terrassa48, formada per una trentena de músics, amb seu concertino-director Quim Térmens, amb qui Mireia Pintó col·labora habitualment des dels seus inicis.

Les entrades per veure "Un passeig per l'òpera" tenen un preu de 20€ (18 euros majors de 65 anys, menors de 25 anys, Escoles de Música i amb Carnet Galliner). Per a més informació i venda d'entrades: a les taquilles, per telèfon (938723636) i per internet a www.kursaal.cat. Però ja en queden les últimes: la platea està pràcticament exhaurida. Hi ha ganes de sentir cantar Mireia Pintó.