Reivindicar un autor que va treballar sobretot a Banyoles

? Els noms de Centelles, Merletti i Brangulí, entre d'altres, són indispensables per entendre la narració de la història del país a través de la fotografia i el fotoperiodisme. El de Rafael Vilarrubias s'hi ha d'afegir perquè, al llarg dels anys 30, i a la rereguarda quan va esclatar el conflicte, va deixar testimoni de la vivència quotidiana i de fets d'índole social i política que van marcar el seu temps. «El que Centelles va fer a Barcelona», explica Esteve Vilarrubias, «ell ho va fer, a petita escala, a Banyoles».

Esteve Vilarrubias admet que la recerca sobre el llegat del seu avi ara hauria de continuar amb l'hemeroteca d'El Día Gráfico, que es custodia a l'Arxiu Històric de Barcelona. Però «no està digitalitzat» i això és un obstacle perquè la investigació exemplar per exemplar demana temps.

Conèixer l'obra del seu avi ha estat per a Vilarrubias una gran ocasió per valorar la feina d'uns fotògrafs que «treballaven sense telèmetre però dominaven el seu ofici i sabien com tractar la llum d'una forma gairebé manual». L'exposició de La Cotonera es pot visitar gratuïtament de dimarts a dijous, de 18.30 a 20.30 h; els divendres, de 18 a 21 h; i els dissabtes i diumenges, d'11 a 14 h i de 17 a 21 h.