La reivindicació feminista a la ciutat continua amb més activitats

? Els actes al voltant del Dia de la Dona Treballadora continuen a Manresa. Avui hi haurà la Cursa de la Dona, una iniciativa que l'any passat va tenir 700 participants. En el marc de les actes feministes, dimarts hi haurà la la xerrada «Dona, cultura i política» a les 8 del vespre a l'Espai Òmnium. A la mateixa hora hi haurà un entrenament obert de rugbi femení al Congost. Dimecres tindrà lloc la taula rodona que porta per títol «Igualtat en la conciliació familiar laboral», al Centre Cultural el Casino.