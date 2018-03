Joan-Lluís Lluís presenta avui a Berga la novel·la «Jo sóc aquell que va matar Franco»

L'escriptor Joan-Lluís Lluís (Perpinyà, 1963) serà avui a Berga per presentar la novel·la Jo sóc aquell que va matar Franco (Proa), premi Sant Jordi 2018. La presentació es farà a la Quatre Cantons (c/ Passeig Indústria, 29), a les 7 de la tarda, i, a més de l'autor, hi intervindrà Jordi Puntas Calveras.

A Jo sóc aquell que va matar Franco, l'escriptor de la Catalunya Nord fa un nou exercici literari en reinventar la història i imaginar que Franco va declarar el 1940 la guerra als Aliats. Amb una picada d'ull a la signatura dels poemes d'Ausiàs March, la novel·la imagina que el general s'uneix a Hitler i travessa els Pirineus, bombardejant el camp francès d'Argelers, on juntament amb altres exiliats republicans malviu el protagonista de l'obra, Agustí Vilamat, un solsoní nascut el 2016. Una ucronia que busca «escurçar feliçment» el regnat del dictador, explicava el mateix autor. A més del Sant Jordi, l'escriptor suma premis com el Crexells, el Lletra d'Or o el Crítica Serra d'Or (dues vegades).