La societat La Lliga de Capellades acollirà dimarts la trobada de les tres grans federacions catalanes

Capellades serà dimarts a la tarda l'epicentre del Dia Mundial del Teatre. A partir de les 19 h, la societat La Lliga acollirà la trobada en què hi participaran la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, la Xarxa de Teatres d'Ateneus de Catalunya i l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya.

Com és habitual en els darrers anys, la diada té un to festiu i de celebració de les arts escèniques i, alhora, és una plataforma reivindicativa d'un sector colpejat per mesures com l'IVA del 21% que va imposar anys enrere el Govern del Partit Popular. La vulneració de la llibertat d'expressió serà una altra de les qüestions que flotaran en l'ambient de l'acte que presentarà l'actriu Rosa Andreu.

Durant la vetllada intervindran Emma Escolano, presidenta de l'Ateneu Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, que llegirà el manifest conjunt de les tres entitats, i els presidents Salvador Casals (FAC), Josep Rafecas (FGAT) i Àlex Casanovas (AADPC). Els assistents podran gaudir d'un parell d'actuacions que duran a terme el Grup de Teatre de Capellades, amb un fragment d' El petit príncep, i l'actor Marc Martínez, que oferirà un tast de l'espectacle Humor i hòsties. Rosa Andreu llegirà el manifest del dia mundial.

Enguany, l'International Theatre Institute celebra 70 anys i va fer l'encàrrec de redactar el manifest a cinc personalitats d'arreu del món, representatives dels cinc continents. L'autor i director anglès Simon McBurney és l'autor del text en nom del continent europeu. La resta de representants són l'indi Ram Gopal Bajaj, la libanesa Maya Zbib, la mexicana Sabina Berman i el costaivorenc Wèrê Wèrê Liking.