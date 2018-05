El Moianès clama per la llibertat dels presos amb una cançó i clip de Quim Vila

El cantautor Quim Vila presentara divendres, a les 21.30 h, al local de Les Faixes de Moià, el videoclip del seu tema "Democràcia", enregistrat amb la col·laboració d'alcaldes, regidors i vilatans de la comarca del Moianès per, com explica, "reclamar la llibertat del presos polítics i protestar per les humiliacions a les quals estem sotmesos diàriament els catalans i que semblen anar, malauradament, a curt termini in crescendo..."

L'acte, d'entrada lliure, consistirà en un refrigeri pels assistents, breus parlaments, música interactiva en directe i projecció-estrena del clip.