melodrama intimista, sensible i delicat

las estrellas de cine no mueren en liverpool

? Gran Bretanya, 2018. Drama biogràfic. 106 minuts. Direcció: Paul McGuigan. Guió: Matt Greenhalgh. De Peter Turner. Intèrprets: Annette Bening (Gloria Grahame), Jamie Bell (Peter Turner), Julie Walters (Bella Turner), Vanessa Redgrave (Jeanne McDougall), Stephen Graham (Joe Turner, jr.). Pantalles: Bages Centre (Manresa).

Gloria Grahame (1923-1981) fou una de les estrelles més singulars i fascinants de Hollywood dels anys 40 i 50. La protagonista de clàssics com En un lugar solitario i Cautivos del mal patí, però, un declivi important fins a la seva prematura mort. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool (un títol realment fantàstic) recrea un dels episodis personals fonamentals de l'actriu nord-americana, quan ja feia temps que havia estat oblidada pels grans estudis. La intèrpret de L'espectacle més gran del món visqué, a final dels anys setenta, una història d'amor potent i atípica amb el britànic Peter Turner, un jove aspirant a actor que conegué en la seva estada a la Gran Bretanya. El film adapta precisament el text autobiogràfic que escrigué Turner en els anys 80.

Paul McGuigan ha rodat un melodrama intimista que regalima una sensibilitat i una delicadesa exquisides. S'entén perfectament que l'escriptor hagi quedat encantat amb el resultat final del llargmetratge, perquè aquest evita qualsevol tipus d'efectisme sentimental i de morbo complaent, i sap capturar el poder (i la sinceritat) d'un idil·li tan meravellós com impossible. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool despulla els seus personatges (vulnerables i adorables) amb una calidesa i una tendresa que aconsegueixen commoure'ns amb una escriptura nítida i gens afectada. El realitzador ha obtingut, d'altra banda, un excel·lent rendiment de la parella protagonista, que desprèn una química perfecta. Una recuperada Annette Bening ens regala una de les seves interpretacions més completes (i corprenedores). I el seu company, Jamie Bell, està a la seva altura: el nen de Billy Elliot ha crescut molt bé i ha esdevingut un actor notable. Una delicatessen per a fans o no de la gran Gloria Grahame.